Stellantis отошла от привычного выбора аккумуляторов для своих электрокаров

Автомобильный гигант Stellantis принял стратегическое решение о вложении средств в стартап Lyten из Кремниевой долины, который специализируется на исследованиях и разработке программ, связанных со сверхматериалами. Основной продукцией компании Lyten является сверхматериал Lyten 3D Graphene, который обещает революцию в отрасли.

Lyten 3D Graphene создается путем захвата молекул углерода из природного газа, обладает более высокой реакционной способностью на химическом уровне по сравнению с двумерным графеном. Это придает материалу преимущества в легкости, проводимости и прочности.

Новый сверхматериал Lyten уже внедряется в проект альтернативной батареи, конкурируя с традиционными литий-ионными аккумуляторами с жидким электролитом, которые сегодня востребованы на рынке.

Stellantis и Lyten фокусируют свои усилия на разработке литий-серной батареи, предоставляя технологическое решение, отличное от всех известных на сегодняшний день.

Соглашение между Lyten и Stellantis начинает давать результаты - Lyten уже предоставил первые образцы своей литий-серной батареи Stellantis и другим американским компаниям.

Эти образцы, упакованные в сумках и обладающие мощностью 6,5 Ампер-час, представляют собой первый шаг к созданию батареи, обещающей значительные преимущества по сравнению с традиционными литиевыми батареями, и уже к концу текущего года Lyten намерен начать поставки батарей цилиндрической формы.

Эксперты отмечают, что литий-серная батарея не является распространенным технологическим решением из-за некоторых недостатков в стабильности и сроке службы. Однако Lyten нашел способ решить проблему, внедрив запатентованную структуру трехмерного графена в свои разработки.

Применение такой структуры в катоде батареи повышает ее стабильность и проводимость, а также устраняет проблему потери емкости, вызванную полисульфидным челноком. Кроме того, замена графитового анода на металлический литий улучшает эффективность и плотность энергии, снижая деградацию батареи.

Таким образом, использование менее дорогих и ограниченных материалов в производстве этих батарей придает им дополнительную устойчивость. Lyten также утверждает, что их продукция не содержит никеля, кобальта и марганца, что позволяет сократить выбросы углекислого газа на 65% по сравнению с обычными литиевыми батареями.

Это имеет важное значение не только с экологической точки зрения, но и с коммерческой - уменьшение зависимости от поставок материалов из Китая, который является крупнейшим производителем на рынке элементов аккумуляторов.

На фоне этих новостей, стоит обратить внимание на возможное возвращение бензиновых двигателей в автомобили Stellantis - интересный поворот в стратегии компании, который может оказать влияние на отрасль в целом.

Фото: Carsweek.ru