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Skoda готовит к дебюту очень доступный кроссовер

Компания Skoda завершает финальную стадию испытаний небольшого кроссовера Kylaq. Длина автомобиля составляет привычные для Индии 4 метра. Однако благодаря платформе MQB-A0-IN, кажется, что машина немного больше.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.10.2024, 07:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Skoda завершает финальную стадию испытаний небольшого кроссовера Kylaq. Длина автомобиля составляет привычные для Индии 4 метра. Однако благодаря платформе MQB-A0-IN, кажется, что машина немного больше. Аналогичную архитектуру получил кроссовер Kushaq, успешно прошедший все краш-тесты.

Под капотом новинки будет установлен хорошо знакомый 1,0-литровый двигатель мощностью до 115 л.с. Покупатели смогут выбирать между классической механической коробкой передач и АКПП. Привод будет только передним.

Не смотря на бюджетную стоимость, автомобиль оснащен обширным списком опций безопасности: 6 подушек, ABS, контроль сцепления и другие современные системы. Перед премьерой новый кроссовер прошел тщательное тестирование, преодолев более 800 000 километров на различных дорогах и в различных климатических условиях.

Поэтому в Skoda уверены в успехе своего нового кроссовера.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал, что Skoda Kamiq вошел в ТОП-10 доступных кроссоверов, поставляемых на российский рынок по схеме параллельного импорта.

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