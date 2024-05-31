Renault и китайский партнер сотрудничают над разработкой электрической версии Twingo.

Компания Renault планирует представить на рынок доступные электрокары, среди которых особое внимание уделяется выходу модели Renault Twingo. Цена новинки не должна превышать отметку в 20 тыс. евро.

На данный момент цены на электрокары от европейских производителей значительно выше, чем у китайских конкурентов. Именно по этой причине Renault выбрала в качестве партнера китайскую компанию. Представители Renault уже заявили, что процесс разработки продвигается достаточно быстро.

Планируется завершить разработку за 2 года. Следует отметить, что исследования проводятся во Франции. Сборка также будет осуществляться на территории Европы. Однако производство возможно будет выведено за пределы Франции для снижения издержек. Ранее Renault вела переговоры с Volkswagen о совместном производстве модели Twingo.

Однако эти переговоры не привели к успеху. Среди европейских компаний именно Volkswagen занимает лидирующие позиции в сегменте электрокаров.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем появилась информация о том, что у Renault появился спортивный автомобиль, функционирующий на гибридной силовой установке.