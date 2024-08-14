Цены на новое поколение Nissan Kicks были опубликованы

Цены на новый кроссовер Nissan Kicks второго поколения для американского рынка наконец-то стали известны. Автомобиль оснащен 2-литровым двигателем мощностью 141 лошадиная сила, который работает в паре с вариатором. Помимо этого, за отдельную плату покупателям доступна система полного привода.

Самая базовая модель кроссовера будет стоить 21 830 долларов (примерно 1,96 миллиона рублей). В оснащение входит оптика на светодиодах и 7-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Bluetooth в салоне. В версии SV установлена мультимедийная система, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto, а размер сенсорного экрана увеличивается до 12,3 дюйма, также появляется беспроводная зарядка.

Наиболее премиальная версия SR включает в себя светодиодные фары, черные глянцевые корпуса наружных зеркал, 19-дюймовые колесные диски и интерьер с двухцветной отделкой.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено на автомобильном портале о появлении предреформенной версии кроссовера Nissan Kicks в российских автосалонах по цене 2 миллиона рублей.