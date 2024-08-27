Главная Новости Новинки Nissan представила обновленный внедорожник Nissan Armada.
Новости

Nissan представила обновленный внедорожник Nissan Armada.

Toyota и Nissan решили воспользоваться волной ностальгии, представив обновленные модели Land Cruiser и Armada соответственно. Обновленный Armada представлен на фоне Patrol 1960-х годов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.08.2024, 08:12·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Toyota и Nissan решили воспользоваться волной ностальгии, представив обновленные модели Land Cruiser и Armada соответственно. Обновленный Armada представлен на фоне Patrol 1960-х годов.

В 1962 году Patrol прибыл в Америку, став первым автомобилем под брендом Nissan, продававшимся в США. Отличаясь от современных легковушек марки, Patrol имел жесткую рамную конструкцию, рессорную подвеску и 4,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель, работающий в паре с трехступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

После 1969 года Patrol исчез с американского рынка, но продолжал свое существование на других территориях. В 2016 году модель вернулась в США под именем Armada.

Ныне Nissan готовится к презентации обновленного внедорожника 3 сентября. Компания держит информацию в секрете, однако показала тизерное изображение, где Patrol 1967 года соседствует с решеткой радиатора новой Armada, которая будет доступна в версии Rock Creek.

Фото: Carsweek.ru

Судя по всему, обновленная модель Armada будет отличаться дизайном и функционалом от своего предшественника. Некоторые эксперты утверждают, что новая Armada будет представлять собой вариацию на тему Infiniti QX80.

Недавно мы сообщали о обновленном кроссовере Nissan Rogue в версии Rock Creek. Новая модификация автомобиля получила улучшенные характеристики для бездорожья, включая новые шины и систему спуска с холма, а также изменения в дизайне интерьера и экстерьера.

Источник

Новинки (293)Nissan (101)Обновлённый (9)Анонс (11)Обновлённый внедорожник (3)Nissan Armada (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация