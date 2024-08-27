Nissan представила обновленный внедорожник Nissan Armada.

Toyota и Nissan решили воспользоваться волной ностальгии, представив обновленные модели Land Cruiser и Armada соответственно. Обновленный Armada представлен на фоне Patrol 1960-х годов.

В 1962 году Patrol прибыл в Америку, став первым автомобилем под брендом Nissan, продававшимся в США. Отличаясь от современных легковушек марки, Patrol имел жесткую рамную конструкцию, рессорную подвеску и 4,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель, работающий в паре с трехступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

После 1969 года Patrol исчез с американского рынка, но продолжал свое существование на других территориях. В 2016 году модель вернулась в США под именем Armada.

Ныне Nissan готовится к презентации обновленного внедорожника 3 сентября. Компания держит информацию в секрете, однако показала тизерное изображение, где Patrol 1967 года соседствует с решеткой радиатора новой Armada, которая будет доступна в версии Rock Creek.

Фото: Carsweek.ru

Судя по всему, обновленная модель Armada будет отличаться дизайном и функционалом от своего предшественника. Некоторые эксперты утверждают, что новая Armada будет представлять собой вариацию на тему Infiniti QX80.

Недавно мы сообщали о обновленном кроссовере Nissan Rogue в версии Rock Creek. Новая модификация автомобиля получила улучшенные характеристики для бездорожья, включая новые шины и систему спуска с холма, а также изменения в дизайне интерьера и экстерьера.