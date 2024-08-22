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Hyundai объявила о повышении цен на пикап Santa Cruz после обновления

Компания Hyundai представила новый кроссовер Hyundai Santa Cruz на 2025 год. Теперь базовая версия модели доступна за 28 500 долларов, что на 1 600 долларов дороже предыдущей версии. Это соответствует 2,6 млн рублей по текущему курсу.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.08.2024, 10:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Hyundai представила новый кроссовер Hyundai Santa Cruz на 2025 год. Теперь базовая версия модели доступна за 28 500 долларов, что на 1 600 долларов дороже предыдущей версии. Это соответствует 2,6 млн рублей по текущему курсу.

Основные изменения затронули салон автомобиля – появился большой изогнутый экран, объединяющий панель приборов и головное устройство. Теперь поддерживается беспроводное подключение для технологий Apple CarPlay и AndroidAuto, а обновления ПО мультимедийной системы могут быть установлены «по воздуху».

Также был улучшен комплекс систем безопасности, а версия с двигателем на 2,5 литра получила новый режим буксировки. Однако мощные версии моторов, включая гибридную установку, так и не появились.

Несмотря на проведенные изменения, аналитики сомневаются, что они будут достаточными для того, чтобы позволить модели Hyundai Santa Cruz занять лидирующие позиции в сегменте пикапов, где конкуренция сейчас особенно острой.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

В других новостях, на российском рынке появился обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe, цена которого снизилась по сравнению с предыдущей партией поставок.

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