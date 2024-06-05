Hyundai рассматривает возможность участия в Формуле 1.

Корейская компания Hyundai готовится к возможному дебюту в мире Формулы 1. По информации британского журналиста Джо Савара, Hyundai рассматривает вариант расширения своей гоночной программы, чтобы помимо участия в чемпионате мира по ралли, вступить в борьбу на трассах главного автоспортивного соревнования.

За команду Hyundai в чемпионате мира по ралли стоит руководитель Сирил Абитебул, который ранее возглавлял команду Renault в Формуле 1. Предполагается, что именно ему может быть доверена реализация нового амбициозного проекта.

Однако Hyundai не намерена следовать примеру Майкла Андретти, который стремится создать команду с нуля. Вместо этого, планируется приобрести одну из существующих команд в Формуле 1, аналогично поступившей Audi в свое время.

К сожалению, на данный момент ни одна из команд Формулы 1 не выставлена на продажу, по крайней мере, публично. Однако возможно, что заманчивое предложение со стороны Hyundai заинтересует кого-то из текущих владельцев команд и перевернет ситуацию.