Hyundai представила Tucson 2025 с новыми возможностями в премиум-классе

Компания Hyundai представила обновленный кроссовер Tucson 2025 года. Внешне автомобиль остался практически без изменений, однако были внесены улучшения, учитывая пожелания клиентов.

В базовой комплектации Modern появились дефлекторы для заднего ряда, что положительно сказалось на воздушном климате в салоне. Вариант Premium теперь оснащен беспроводной зарядкой для гаджетов, улучшенными стеклоподъемниками и функцией складывания задних кресел.

Наиболее продвинутая комплектация под названием Inspiration обзавелась помощником при парковке, аудиосистемой от BOSE и современными системами помощи водителю, включая камеры с обзором на 360 градусов и систему контроля слепых зон. Цена на модель 2025 года начинается от 1,97 млн рублей.

Стартовая версия сохраняет свою цену, в то время как комплектации Premium и Inspiration остаются доступными по прежней стоимости.

Фото: Carsweek.ru

В России был проведен тест-драйв кроссовера Hyundai Mufasa, который поставляется по параллельному импорту. В ходе тестирования были выявлены некоторые недостатки у этого автомобиля.