Главная Новости Кроссовер Haval объявил цены на обновленный кроссовер F7 для российского рынка
Новости

Haval объявил цены на обновленный кроссовер F7 для российского рынка

Компания Haval представила в России новый кроссовер Haval F7. Интерес к данной модели возник еще в июле, однако только сейчас были раскрыты все детали: комплектации и цены. Стартовая версия Elite будет стоить 2 699 000 рублей.
А
Антон Звонкий
15.08.2024, 17:22·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Компания Haval представила в России новый кроссовер Haval F7. Интерес к данной модели возник еще в июле, однако только сейчас были раскрыты все детали: комплектации и цены. Стартовая версия Elite будет стоить 2 699 000 рублей. Этот вариант оснащен 1,5-литровым двигателем и передним приводом.

Если же обратить внимание на версию Premium с аналогичной технической начинкой, то ее стоимость составит 2 899 000 рублей. Помимо этого, будет доступна полноприводная комплектация Elite за 3 099 000 рублей. А версия Premium с полным приводом будет оценена в 3 299 000 рублей.

Самая функционально насыщенная версия Tech будет стоить уже 3 499 000 рублей. После обновления стоимость версии Elite выросла на 100 000 рублей, а комплектации Premium и Tech подорожали на 150 000 рублей. Кроме того, у покупателей будет возможность выбора между двумя моторами: мощностью 150 или 192 лошадиных сил. А вместо обычной коробки передач установлена роботизированная.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

В свою очередь, компания Geely представила на российском рынке новый седан под названием Preface. Этот автомобиль класса D может стать прямым конкурентом Toyota Camry.

Источник

Haval (81)Кроссовер (275)Обновлённая модель (35)Стоимость (34)Haval Обновлённая модель (3)Стоимость обновлённого (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация