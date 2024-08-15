Haval объявил цены на обновленный кроссовер F7 для российского рынка

Компания Haval представила в России новый кроссовер Haval F7. Интерес к данной модели возник еще в июле, однако только сейчас были раскрыты все детали: комплектации и цены. Стартовая версия Elite будет стоить 2 699 000 рублей. Этот вариант оснащен 1,5-литровым двигателем и передним приводом.

Если же обратить внимание на версию Premium с аналогичной технической начинкой, то ее стоимость составит 2 899 000 рублей. Помимо этого, будет доступна полноприводная комплектация Elite за 3 099 000 рублей. А версия Premium с полным приводом будет оценена в 3 299 000 рублей.

Самая функционально насыщенная версия Tech будет стоить уже 3 499 000 рублей. После обновления стоимость версии Elite выросла на 100 000 рублей, а комплектации Premium и Tech подорожали на 150 000 рублей. Кроме того, у покупателей будет возможность выбора между двумя моторами: мощностью 150 или 192 лошадиных сил. А вместо обычной коробки передач установлена роботизированная.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

В свою очередь, компания Geely представила на российском рынке новый седан под названием Preface. Этот автомобиль класса D может стать прямым конкурентом Toyota Camry.