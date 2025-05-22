Компания GAC покоряет европейский автомобильный рынок

Цель мероприятия — не просто продемонстрировать новые технологии, но и заявить о глубокой интеграции в европейский рынок. GAC сделал акцент на адаптации дизайна и инженерных решений с учетом региональных предпочтений. Каждый элемент экспозиции подчеркивал основную стратегию бренда: «Создано в Европе для Европы».

Центральным событием стало объявление темы международного конкурса GAC Design Award 2025 — «Красота завтрашнего дня II: Творения ИИ». Этот концепт полностью воплотился в интерактивной экспозиции бренда, а модели AION UT, AION V и CC4 стали главными героями технологичного дизайн-перформанса.

AION UT и AION V: технологии и безопасность в европейском стиле

AION UT — новый премиальный компактный электромобиль, созданный специально для европейского рынка. Модель сочетает итальянская эстетику, выраженную в мелочах (современная оптика с лаконичным дизайном, минималистичные формы и динамичный силуэт) с удобством и комфортом внутри.

При небольших внешних габаритах, салон очень просторный и продуман до мелочей: премиальные кресла с большим пространством для ног задних пассажиров – 905 мм, что превышает стандарты среднеразмерных седанов, а также 14,6-дюймовый сенсорный экран и 8,88-дюймовая приборная панель. Автомобиль также оснащен системами интеллектуального вождения уровня L2, что делает поездки более удобными и технологичными. Безопасность – ключевой приоритет GAC: усиленный каркас кузова, превосходящий европейские стандарты, первые в мире интегрированные высокопрочные боковины и V-образные шторки безопасности кузова — все это обеспечивает максимальную защиту пассажиров и водителя.

Модель оснастили Magazine Battery 2-го поколения — уникальным аккумулятором, который сочетает быструю зарядку (с 30% до 80% за 24 минуты) и беспрецедентную надежность, что даже при прямом попадании пуль исключает возгорание.

AION V — обновлённая версия уже известной модели: премиальный дизайн, электромотор последнего поколения, передовая мультимедийная система и рекордные по размеру подушки безопасности (2,3 метра), которые защитят при любом ударе.

От GAC Milan Advanced Design Center и по всей Европе

Неделя дизайна в Милане стала отправной точкой для GAC в рамках реализации стратегии по выходу на европейский рынок, в основе которого заложен принцип «Создано в Европе для Европы».

Основой стратегией выступают три ключевых принципа: экологичность, сервис и локализация. Компания планирует вывести на рынок электромобили и автомобили с гибридным двигателем, соответствующие строгим европейским стандартам, параллельно формируя сеть сервисных центров, которая должна охватить весь регион к 2028 году. Особый акцент делается на глубокой адаптации к европейскому рынку. Компания GAC будет не просто продавать автомобили, а планирует создавать продукты и сервисы с высоким уровнем локализации, который учитывает местные особенности, культуру и потребности клиентов для достижения главной цели — стать полноценным участником европейской автомобильной экосистемы.