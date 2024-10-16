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Ford выпустил в Европе легендарную модель, но с электрическим двигателем.

Американская автомобильная марка Ford представила новую электрическую модель Capri на европейском рынке. Стоимость базовой комплектации начинается от 51 950 евро, что в пересчете на российскую валюту составляет 5,5 миллиона рублей.
РедакцияР
Редакция
16.10.2024, 07:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Американская автомобильная марка Ford представила новую электрическую модель Capri на европейском рынке. Стоимость базовой комплектации начинается от 51 950 евро, что в пересчете на российскую валюту составляет 5,5 миллиона рублей.

Электрический кроссовер от Ford отличается просторным интерьером, при этом объем багажника остался прежним. Длина автомобиля составляет 4 634 мм. В начальной версии кроссовера установлен один электромотор на передней оси с мощностью 286 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,4 секунды, а запас хода достигает 627 км. Также предусмотрена функция быстрой зарядки – до 80% заряда можно восстановить всего за 28 минут.

Более мощные версии Capri от Ford доступны с полным приводом. Эти модели оснащены двигателями мощностью 340 л.с. и разгоняются до 100 км/ч за 5,3 секунды. Представители компании заявляют, что выход модели на европейский рынок является важным шагом в развитии имиджа бренда.

Это подчеркивает серьезное и долгосрочное стремление Ford к участию на европейском рынке электромобилей.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что автопилоты от Ford стали более доступными, так как компания оптимизировала их цену.

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