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Недорогой и функциональный кемпер, выпущенный австралийской компанией Ezytrail

Кемпер Winton 10: новинка от Ezytrail с кухней, ванной и обеденной зоной стартует от 1,6 млн рублей.
А
Антон Звонкий
01.01.2025, 14:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Ezytrail из Австралии представила новинку - кемпер Winton 10. Главным преимуществом этой модели является доступная цена, которая начинается от 15 500 долларов, что эквивалентно примерно 1,6 млн рублей по текущему обменному курсу.

По сравнению с этой суммой, в России можно приобрести автомобиль LADA Vesta. В кемпере Winton 10 небольшая кухня с входом через боковую панель. Несмотря на компактность, кухня оснащена варочной панелью, микроволновкой, холодильником, шкафом и раковиной. Также в наличии ванная комната с душем и умывальником.

В кемпере имеется обеденная зона, которая легко преобразуется в уютное спальное место для двух человек. Стоимость кемпера может увеличиться при добавлении дополнительных опций, таких как усовершенствованный аккумулятор и солнечная панель на крыше для дополнительного источника энергии.

Отдельно стоит отметить высокое качество материалов - оцинкованное шасси и алюминиевая оболочка кузова делают модель надежной и долговечной.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Тем временем на российский рынок появился кемпер на базе пикапа Changan. Интересно, что это заводская модель, а не разработка частных фирм.

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