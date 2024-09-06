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Chery представила новый дизайн кроссовера Tiggo 9

Китайский автопроизводитель Chery анонсировал официальную презентацию стильного кроссовера Tiggo 9, который, согласно пресс-службе компании, пополнит модельный ряд бренда и в скором времени появится на российском рынке, заняв место флагмана.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.09.2024, 13:42·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Китайский автопроизводитель Chery анонсировал официальную презентацию стильного кроссовера Tiggo 9, который, согласно пресс-службе компании, пополнит модельный ряд бренда и в скором времени появится на российском рынке, заняв место флагмана.

Дизайн автомобиля Tiggo 9 и других моделей семейства Tiggo будет базироваться на концепции «One Step Ahead», акцентируя внимание на прогрессивности и современности.

Экстерьер новинки характеризуют гладкие и аэродинамические линии, олицетворяющие эстетику дикой природы. Фронтальная часть кроссовера вдохновлена миром животных, напоминая форму надбровных дуг и острые зубы тигра.

Изысканная радиаторная решетка автомобиля выполнена с применением 3D-эффекта, в основе которой лежит ромбовидный элемент, напоминающий взгляд хищного зверя и отражение черного бриллианта. Эмблема бренда удачно вписана в общий дизайн, соблюдая пропорции и гармонию.

Бионический дизайн, напоминающий форму тигриной пасти, визуально увеличивает переднюю часть автомобиля. Декоративные элементы вокруг противотуманных фар оформлены в виде тигриных полос, получивших название «Tiger Stripe Loop».

Ожидается, что Chery Tiggo 9 будет оснащен передовыми системами безопасности ADAS, современными развлекательными и информационными функциями, а также электронными системами управления. Внутренняя отделка салона будет выполнена из высококачественных материалов, обеспечивая комфорт и функциональность.

По данным агентства «АВТОСТАТ», модель Chery Tiggo 8 PRO Max стала лидером продаж среди 7-местных кроссоверов в России, укрепляя свою позицию как популярный выбор для семейных автомобилей.

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