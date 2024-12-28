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Как сообщают в компании Chery, подведены итоги продаж на маркетплейсах в России.

Продажи Chery на маркетплейсах: популярные модели и предложения. Возможность покупки через онлайн-площадки. Все детали сделки и лидеры продаж.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.12.2024, 13:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Портал "Автостат" опубликовал информацию о продажах новых автомобилей марки Chery на различных маркетплейсах. Новый способ покупки автомобиля стал доступен около года назад.

Помимо автомобилей марки Chery, теперь можно также приобрести модели суббрендов компании - Omoda и Jaecoo. За последний год было продано 650 автомобилей через маркетплейсы, при этом доля продаж Chery на этих площадках составила 80%.

Самыми востребованными моделями оказались Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Отдельно стоит отметить, что кроссовер Omoda C5 также пользуется у покупателей хорошим спросом. Несмотря на это, традиционные походы в автосалоны остаются наиболее популярным способом совершения покупки.

Здесь представлены более привычные процедуры с возможностью торговли за дополнительные скидки.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале была опубликована информация о самых дорогих автомобилях на российском рынке. Перед наступлением Нового года на рынке появились интересные модели с высокими ценами.

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