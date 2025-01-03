BYD обогнала свои планы и поставила новый рекорд продаж электромобилей.

Согласно отчету, в 2024 году компания BYD смогла продать 4,3 миллиона машин с электрическими или гибридными двигателями, превысив изначальный план в 3,6 миллиона единиц.

Тем не менее, у BYD еще есть потенциал для роста, поскольку по числу проданных полностью электрических автомобилей лидирует Tesla, реализовавшая 1,79 миллиона машин, в то время как у BYD этот показатель составил 1,76 миллиона.

Эксперты в Китае прогнозируют, что уже к 2025 году общие продажи электрокаров и гибридов могут превысить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о рекордных продажах электромобилей в Норвегии. На рынке новых автомобилей практически полностью исчезли машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания.