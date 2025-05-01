BMW повышает цены на две свои популярные модели

Влияние тарифной политики администрации Дональда Трампа на автопроизводителей начинает проявляться: компании вынуждены повышать цены из-за дополнительных расходов на производство и поставки. BMW объявила о повышении цен на 2 Series и модель M2, но удерживает цены на остальные импортные автомобили на неизменном уровне, хотя это продлится до июня.

По информации, разосланной дилерским центрам по всей территории США, BMW увеличит цены на 2 Series и M2 на 4%, так как эти модели теперь производятся и поставляются из Мексики. Хотя повышение относительно небольшое, оно вызвано 25-процентным тарифом на импортные автомобили, введенным Трампом. Это не самая приятная новость для потенциальных покупателей.

Фото: Carsweek.ru

Тем не менее, не все так плохо. BMW, как и другие автопроизводители, не планирует увеличивать цены на большинство импортных моделей. Однако подорожание неизбежно, и оно неизбежно произойдет не раньше, чем в июне текущего года.

В официальном заявлении BMW также говорится о том, что производство электромобилей будет «отложено» в мае, но причины этого решения не разглашаются.

Фото: Carsweek.ru

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