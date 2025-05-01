Главная Новости BMW повышает цены на две свои популярные модели
Новости

BMW повышает цены на две свои популярные модели

Повышение цен на BMW: как тарифы Трампа влияют на автомобильный рынок. Какие модели подорожают, а какие сохранят цены. Подробности в материале.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.05.2025, 16:32·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Влияние тарифной политики администрации Дональда Трампа на автопроизводителей начинает проявляться: компании вынуждены повышать цены из-за дополнительных расходов на производство и поставки. BMW объявила о повышении цен на 2 Series и модель M2, но удерживает цены на остальные импортные автомобили на неизменном уровне, хотя это продлится до июня.

По информации, разосланной дилерским центрам по всей территории США, BMW увеличит цены на 2 Series и M2 на 4%, так как эти модели теперь производятся и поставляются из Мексики. Хотя повышение относительно небольшое, оно вызвано 25-процентным тарифом на импортные автомобили, введенным Трампом. Это не самая приятная новость для потенциальных покупателей.

Фото: Carsweek.ru

Тем не менее, не все так плохо. BMW, как и другие автопроизводители, не планирует увеличивать цены на большинство импортных моделей. Однако подорожание неизбежно, и оно неизбежно произойдет не раньше, чем в июне текущего года.

В официальном заявлении BMW также говорится о том, что производство электромобилей будет «отложено» в мае, но причины этого решения не разглашаются.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы писали о возобновлении продаж кроссоверов BMW X3 в России. На российском рынке уже появились новейшие премиальные кроссоверы BMW X3 как китайской, так и американской сборки.

Источник

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация