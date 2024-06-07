"Команда "Дукати" в MotoGP не сдержала обещание и выбрала Марка Маркеса вместо Хорхе Мартина"

В мире MotoGP случилась настоящая сенсация - шестикратный чемпион мира и самый известный гонщик серии Марк Маркес сменит команду. С 2025 года он будет выступать за заводскую команду Ducati Lenovo Team.

В настоящее время Марк выступает за команду Gresini Racing, используя прошлогоднюю версию мотоцикла Ducati. Однако переход Маркеса не прошел гладко. По завершении сезона заводскую команду покидает Энеа Бастьянини. Его место предполагалось занять Хорхе Мартин из Prima Pramac Racing - частной команды Ducati.

Ожидалось, что Марк Маркес займет место Мартина. Тем не менее, Марк решил сразу перейти в заводскую команду. В итоге Хорхе Мартин покидает Ducati. С точки зрения маркетинга Ducati сделала правильный выбор, так как контракт с Марком принесет дополнительные средства, но репутация команды может пострадать.

Сейчас Ducati доминирует, и все гонщики хотят в нее попасть. Однако, если другие команды подтянутся, эта история может повлиять на решение лучших гонщиков. Для самого Марка ситуация также неоднозначна. Он продемонстрировал свой статус, но подвергся большому давлению, от которого не удерживался в последнее время.

Тем временем, сезон 2025 года обещает быть напряженным и интересным для фанатов мотоспорта.

Фото: Carsweek.ru

В то же время в команде "Ред Булл" обсуждают возможные пути улучшения болида. На данный момент у команды нет такого явного преимущества, как годом ранее.