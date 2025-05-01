Mercedes и компания Nasdaq объявили о партнёрстве

Сегодня стало известно о долгосрочном партнерстве между командой Mercedes и компанией Nasdaq.

Тото Вольфф, руководитель Mercedes-AMG PETRONAS F1, поделился: «Мы рады приветствовать Nasdaq – мирового лидера в сфере финансовых технологий, в качестве нашего нового партнера.

Сотрудничество основано на общих ценностях. Nasdaq не только разделяет наше стремление к инновациям, но и поддерживает наши амбиции к постоянному развитию».

Mercedes получит доступ к Nasdaq MarketSite, где проходят открытия торгов, а также к знаменитой светодиодной видеобашне компании, а также к ряду дополнительных возможностей в области маркетинга и медиа.

Новое партнерство будет отмечено на предстоящем Гран При Майами.