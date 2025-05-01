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Mercedes и компания Nasdaq объявили о партнёрстве

Mercedes и Nasdaq объявили о партнерстве в области финансовых технологий. Команда получит доступ к MarketSite и культовой видеобашне Nasdaq. Партнерство начнется на Гран При Майами.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.05.2025, 15:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня стало известно о долгосрочном партнерстве между командой Mercedes и компанией Nasdaq.

Тото Вольфф, руководитель Mercedes-AMG PETRONAS F1, поделился: «Мы рады приветствовать Nasdaq – мирового лидера в сфере финансовых технологий, в качестве нашего нового партнера.

Сотрудничество основано на общих ценностях. Nasdaq не только разделяет наше стремление к инновациям, но и поддерживает наши амбиции к постоянному развитию».

Mercedes получит доступ к Nasdaq MarketSite, где проходят открытия торгов, а также к знаменитой светодиодной видеобашне компании, а также к ряду дополнительных возможностей в области маркетинга и медиа.

Новое партнерство будет отмечено на предстоящем Гран При Майами.

Источник

Mercedes (290)

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