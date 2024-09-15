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Штраф в размере пяти тысяч евро получила команда McLaren

Команда McLaren была оштрафована стюардами Гран При Азербайджана на пять тысяч евро. Причиной стало нарушение правил нахождения персонала и оборудования на пит-лейн во время гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.09.2024, 19:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда McLaren была оштрафована стюардами Гран При Азербайджана на пять тысяч евро. Причиной стало нарушение правил нахождения персонала и оборудования на пит-лейн во время гонки. Сотрудники британской команды решили отправиться в «закрытый парк» для встречи с гонщиком Оскаром Пиастром, игнорируя тем самым происходящие на трассе события.

Данное действие McLaren вызвало недовольство у стюардов, поскольку оно создало потенциально опасную ситуацию. В момент, когда другие команды активно осуществляли пит-стопы на последних кругах гонки, сотрудники McLaren нарушили установленный порядок.

В результате стюарды вынесли решение о наложении штрафа на команду McLaren в виде денежного взыскания в размере пяти тысяч евро.

Источник

McLaren (156)FIA (120)

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