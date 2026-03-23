Название команды Макса Ферстаппена изменилось

Команда Макса Ферстаппена сменила название на Verstappen Sim Racing для усиления связи с другими проектами гонщика и развития виртуальных гонок.
Демид Поршнев
Демид Поршнев
23.03.2026, 15:51·2 мин
Команда Redline, за которую выступает Макс Ферстаппен в виртуальных автогонках, объявила о смене названия. Теперь коллектив будет участвовать в соревнованиях под именем Verstappen Sim Racing.

В официальном заявлении представители команды отметили, что такое решение принято с целью подчеркнуть тесную связь с другими проектами Макса Ферстаппена, в том числе с командой, выступающей в GT и дополнительными инициативами гонщика.

Сам Макс Ферстаппен прокомментировал изменения, отметив особую важность виртуальных гонок для своей карьеры: «Виртуальные гонки всегда были моей большой страстью за пределами Формулы 1, и команда Redline сыграла в этом важную роль. Именно с ними я провожу довольно много времени за пределами реальной трассы, и они часть того, что я создаю вместе с Verstappen Racing. Мы возьмём всё, чего уже достигли, и добавим к общей платформе Verstappen Racing.

Я всегда верил, что гоночные симуляторы помогают развивать настоящие таланты, и мы это уже видим на примере Кристиана Лулхэма. Я рад продолжить развивать успехи команды – посмотрим, что принесёт будущее».

