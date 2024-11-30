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Команда "Макларен" возглавила спринт-квалификацию в Катаре

В пятницу, 29 ноября, стартовал Гран-при Катара. Этот этап сезона характеризуется спринтерской гонкой, которая началась с проведения спринтерского поула в пятницу после полудня.
РедакцияР
Редакция
30.11.2024, 07:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В пятницу, 29 ноября, стартовал Гран-при Катара. Этот этап сезона характеризуется спринтерской гонкой, которая началась с проведения спринтерского поула в пятницу после полудня. Первый сегмент оказался захватывающим - пять пилотов различных команд покинули гонку. Франко Колапинто занял 20-е место, показав, что молодому аргентинцу не хватило уверенности после великолепного дебюта.

На стартовой решетке рядом с ним будет Гуаньюй Чжоу. С девятого ряда начнут гонку Юки Цунода и Эстебан Окон, и для них это был настоящий провал, особенно учитывая успехи их партнеров. Сложно оценить 16-е место Серхио Переса, так как провалы мексиканца уже стали обыденным явлением. Похоже, что шансов на место в команде "Ред Булл" в 2025 году у него становится все меньше. Второй сегмент завершился неудачей для Кевина Магнуссена - датчанин занял 15-е место в итоговом протоколе.

Перед ним на старт выйдут Валттери Боттас и Лэнс Стролл. Валттери приложил все усилия, чтобы красиво завершить свою карьеру в Формуле-1. Фернандо Алонсо и Алекс Албон не смогли пройти дальше, причем Фернандо не хватило всего 0,04 секунды, чтобы попасть в Q3. В третьем сегменте на первой попытке лучшее время показали гонщики команды "Макларен", за которыми последовал Джордж Расселл. Однако команде "Макларен" пришлось понервничать - вторая попытка улучшить результат не увенчалась успехом.

Тем не менее, Расселл значительно улучшил свои показатели, поднявшись на второе место и едва не отобрав поул у Ландо Норриса. На четвертой позиции, в одном ряду с Пиастри, расположился Карлос Сайнс. Шарль Леклер допустил ошибку и выйдет на старт с пятой позиции. Чемпион мира 2024 года Макс Ферстаппен стартует шестым. За ним последуют Льюис Хэмилтон и Пьер Гасли. Нико Хюлькенберг предпринял всего одну попытку в Q3 и занял 9-е место. Десятку замыкает Лиам Лоусон. В субботу состоится спринтерская гонка и основная квалификация к воскресному заезду.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал рассказывал о том, как Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом мира. Однако, гонщику команды "Ред Булл" не удалось подняться на подиум.

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Новая модель (321)

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