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"Гонщика нельзя уроками учить, он должен сразу бегать быстро"

Американский пилот Логан Сарджент завершает выступления за «Уильямс» в Формуле-1. На Гран-при Италии его место займет молодой аргентинский гонщик Франко Колаптино.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.08.2024, 10:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Американский пилот Логан Сарджент завершает выступления за «Уильямс» в Формуле-1. На Гран-при Италии его место займет молодой аргентинский гонщик Франко Колаптино.

На данный момент Колаптино выступает в младшей серии Формула-2, где занимает позицию в ТОП-6. Его назначение оказалось неожиданным, так как многие ждали, что место Логана займет Мика Шумахер. Слухи об уходе Сарджента ходили уже давно, но решающим моментом стала его авария на Гран-при Нидерландов.

Болид Логана сильно пострадал во время дождевой третьей сессии свободных заездов, что привело к необходимости смены пилота.
Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале были опубликованы материалы о Гран-при Нидерландов, где команда «Макларен» продемонстрировала улучшение результатов, сблизившись с «Ред Булл» в общем зачете.

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