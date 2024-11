Новости

Команда «Комацу»: В прежние времена не удалось нам стать единой

В последнем выпуске подкаста The Fast and the Curious руководитель команды Haas F1, Айо Комацу, поделился своими мыслями о ключевых факторах, способствующих прогрессу коллектива в текущем сезоне гонок.