Команда «Комацу»: В прежние времена не удалось нам стать единой

В последнем выпуске подкаста The Fast and the Curious руководитель команды Haas F1, Айо Комацу, поделился своими мыслями о ключевых факторах, способствующих прогрессу коллектива в текущем сезоне гонок.

По словам Айо Комацу: "Честно признаюсь, что изначально не ставил перед собой цели возглавить команду. Однако всегда задумывался над тем, что могло бы помочь нашей команде развиваться, и каким образом я мог бы лучше выполнять свои обязанности".

"С самого начала я активно участвовал в работе с коллективом, у меня было множество идей. И когда Джин Хаас выразил желание внести изменения и спросил, заинтересован ли я в новой роли, я ответил положительно".

"Наш успех в этом сезоне обусловлен уже имеющимся потенциалом в нашей команде. Все знают, что успех команды зависит от качества людей, работающих в ней, и у нас работают отличные специалисты".

"Я всегда верил, что в нашей команде собраны выдающиеся профессионалы, но им не хватало общности, единомыслия. Приняв эту должность, я в первую очередь постарался создать атмосферу единства и согласованности в нашей работе".

"Haas F1 - самая компактная команда в Формуле 1. У нас немного более 300 сотрудников, в то время как в других коллективах их число достигает 600, 900, 1000, 1200. Поэтому без общей работы, без слаженности у нас просто нет шансов на успех. Но я знал, что у нас есть люди, способные достичь гораздо большего, чем было ранее. Я пообщался с коллегами, постарался выслушать их и понять. Я задумал, какую атмосферу я могу для них создать, каким образом помочь каждому из них успешно выполнять свою работу. Именно это стало моей главной целью".