Главная Новости Haas F1 Team Команда «Комацу»: В прежние времена не удалось нам стать единой
Новости

Команда «Комацу»: В прежние времена не удалось нам стать единой

В последнем выпуске подкаста The Fast and the Curious руководитель команды Haas F1, Айо Комацу, поделился своими мыслями о ключевых факторах, способствующих прогрессу коллектива в текущем сезоне гонок.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.11.2024, 18:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В последнем выпуске подкаста The Fast and the Curious руководитель команды Haas F1, Айо Комацу, поделился своими мыслями о ключевых факторах, способствующих прогрессу коллектива в текущем сезоне гонок.

По словам Айо Комацу: "Честно признаюсь, что изначально не ставил перед собой цели возглавить команду. Однако всегда задумывался над тем, что могло бы помочь нашей команде развиваться, и каким образом я мог бы лучше выполнять свои обязанности".

"С самого начала я активно участвовал в работе с коллективом, у меня было множество идей. И когда Джин Хаас выразил желание внести изменения и спросил, заинтересован ли я в новой роли, я ответил положительно".

"Наш успех в этом сезоне обусловлен уже имеющимся потенциалом в нашей команде. Все знают, что успех команды зависит от качества людей, работающих в ней, и у нас работают отличные специалисты".

"Я всегда верил, что в нашей команде собраны выдающиеся профессионалы, но им не хватало общности, единомыслия. Приняв эту должность, я в первую очередь постарался создать атмосферу единства и согласованности в нашей работе".

"Haas F1 - самая компактная команда в Формуле 1. У нас немного более 300 сотрудников, в то время как в других коллективах их число достигает 600, 900, 1000, 1200. Поэтому без общей работы, без слаженности у нас просто нет шансов на успех. Но я знал, что у нас есть люди, способные достичь гораздо большего, чем было ранее. Я пообщался с коллегами, постарался выслушать их и понять. Я задумал, какую атмосферу я могу для них создать, каким образом помочь каждому из них успешно выполнять свою работу. Именно это стало моей главной целью".

Источник

Haas F1 Team (124)Айо Комацу (26)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация