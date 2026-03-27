Комацу: «Я даже не вижу предела возможностей Бермана»

Команда Haas F1 уверенно стартовала в новом сезоне Формулы 1, сумев после двух этапов занять 4-ю строчку в Кубке конструкторов. Пока очки приносит только Оливер Берман, но руководство коллектива отмечает общее позитивное настроение и слаженную работу всех сотрудников.

Руководитель команды Айо Комацу поделился подробностями о том, какие моменты в начале сезона произвели на него наибольшее впечатление. По его словам, коллектив Haas проявил сплочённость и профессионализм в условиях непростого перехода на новый технический регламент. Комацу подчеркнул, что для самой компактной команды чемпионата этот вызов был особенно серьёзен, однако коллектив смог успешно пройти все этапы подготовки – от обкатки автомобиля до предсезонных тестов в Бахрейне и непосредственно рабочих будней на трассе.

Айо Комацу отметил, что Haas приходится постоянно меняться и быстро учиться, зачастую прямо во время гонок. По его мнению, команда не располагает теми же возможностями и техническими инструментами, что топовые коллективы, однако каждый сотрудник демонстрирует максимальную отдачу и стремится совершенствоваться с каждым выездом на трассу. Это, по словам руководителя, отражается в итоговых результатах.

Он добавил, что одна из главных задач на старте сезона – заложить прочную основу для дальнейшего развития. Комацу признал, что первые пять этапов могут сопровождаться техническими трудностями, что типично для переходного периода в Формуле 1. В Haas внимательно следят за ситуацией у соперников и готовы использовать любые появляющиеся возможности для продвижения вперёд. Пока, по мнению Комацу, команде удаётся реализовывать задуманное, хотя вывести обе машины в очковую зону пока не удалось. Тем не менее он выразил удовлетворение общим уровнем работы коллектива.

На вопрос о перспективах сохранить текущий темп, Айо Комацу ответил, что команда осознаёт свои ограничения, но чётко понимает, на что способна. Сейчас Haas трудится в двух направлениях: максимизация результатов на имеющейся базе и параллельная работа над внедрением новых технических инструментов, включая монтаж симулятора на базе в Банбери. Руководитель отметил, что, несмотря на высокие темпы развития соперников, команда начала сезон с конкурентоспособной машиной и выбрала верный вектор. Главная задача сейчас — не сбавлять темп в модернизации техники.

Особое внимание Айо Комацу уделил выступлениям Оливера Бермана. По его словам, молодой британский гонщик продолжает демонстрировать значительный прогресс и с каждым этапом становится всё стабильнее. Комацу напомнил, что в прошлом сезоне Берман показал отличные результаты, особенно во второй половине года, заняв, в частности, 4-е место в Мехико в условиях жёсткой конкуренции. В межсезонье гонщик активно работал с инженерами и механиками, что положительно сказалось на его результатах в первых двух гонках текущего сезона.

Айо Комацу отметил, что Берман обладает всеми качествами, присущими пилотам высокого уровня: способностью к анализу, стратегическому мышлению и эффективному использованию информации на трассе. Кроме того, его позитивный настрой вдохновляет всех членов команды на максимальную отдачу. Даже в непростых ситуациях молодой гонщик сохраняет спокойствие и помогает коллективу оперативно искать решения, что делает совместную работу с ним особенно ценной. По словам руководителя, потенциал Оливера Бермана пока не имеет видимых границ.