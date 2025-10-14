В «Комацу» не спешат с прогнозами, но возлагают надежды на новые разработки

В предстоящем Гран-при в Остине автомобили команды Haas F1 будут выделяться не только уникальной версией ливреи, но и появлением ряда «небольших технических новинок». Об этом сообщил руководитель американского коллектива Айо Комацу.

По итогам шести оставшихся этапов текущего сезона Haas занимает предпоследнюю строчку в Кубке конструкторов. Команда уступает Sauber, находящейся на восьмом месте, всего 9 очков. Отставание от Aston Martin, занимающей седьмое место, составляет 22 очка, а от Racing Bulls — 26 очков.

Эксперты отмечают, что разница в призовых выплатах между шестым и девятым местом достигает приблизительно $30 млн. Для независимых коллективов подобная сумма имеет большое значение.

Айо Комацу уверен, что даже минимальный прогресс благодаря техническим обновлениям может дать Haas дополнительные преимущества.

«Пока эффективность этих новинок не проверена, не хочу делать прогнозы, – приводит слова Комацу издание RacingNews365. – Посмотрите, насколько плотные сейчас результаты: в Сингапуре нам не хватило всего четырех сотых секунды до восьмого результата в квалификации. Если обновления дадут даже прибавку в 0,05 секунды, это уже может сказаться на итогах.»

По словам руководителя Haas F1, зачастую гонщикам не хватает менее десятой секунды, чтобы пройти во вторую часть квалификации, поэтому любые улучшения приобретают особую ценность.

Комацу выразил надежду, что технические новинки принесут пользу, однако подчеркнул важность предварительного тестирования и оценки эффективности. Он отметил, что команде важно не расслабляться и тщательно анализировать результаты каждого обновления, особенно в Остине.

Руководитель Haas F1 добавил, что, как и другие команды, коллективу пришлось достаточно рано переключиться на разработку машины 2026 года. Тем не менее, в Остине команда видит определённые возможности для улучшения. При этом Комацу напомнил о необходимости осторожного подхода с учетом бюджетных ограничений, ведь для Haas это первый сезон с полным бюджетом.

Команда планировала продолжать модернизацию болида только в случае необходимости, однако в определённый момент было принято соответствующее решение. Такой подход связан с необходимостью оставлять резерв на случай аварий и других непредвиденных ситуаций.

Айо Комацу уверен, что при такой плотности результатов любое обновление может сыграть важную роль и помочь Haas подняться на одну или две позиции выше в Кубке конструкторов. Он подчеркнул, что команда должна использовать этот шанс.