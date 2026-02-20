Комацу: Этап с короткой гонкой будет серьёзным испытанием

Исполнительный директор и президент Формулы 1 Стефано Доменикали ранее выразил уверенность в том, что новые технические правила не приведут к серьёзным проблемам в проведении гонок. Однако не все разделяют его оптимизм. Руководитель команды Haas Айо Комацу выразил обеспокоенность по поводу второго этапа сезона, который пройдёт в Шанхае с субботним спринтом.

Айо Комацу отметил, что китайский этап станет для команды серьёзным испытанием. По его словам, у команд будет лишь одна тренировка для подготовки к квалификации спринта, что значительно усложняет задачу. «Этап в Шанхае станет для нас огромным испытанием. Не могу сказать, что я с нетерпением жду Шанхай. Я его совсем не жду! У нас будет всего одна тренировка, за время которой нужно подготовиться к квалификации к спринту. Нас ждёт серьёзный вызов,» — подчеркнул глава Haas.

Комацу добавил, что команда уже проделала большую работу по подготовке и получила ценный опыт, однако теперь необходимо сосредоточиться на точности выполнения процедур и организовать работу во время стандартного гоночного уик-энда. Ближайший такой этап пройдёт в Мельбурне, где, как надеется руководитель Haas, погодные условия будут благоприятными.

После Мельбурна Формула 1 переместится в Шанхай, где этап пройдёт по формату со спринтом. Комацу отметил, что команды окажутся в условиях резкого повышения сложности, однако подчеркнул, что все участники окажутся в одинаковой ситуации.