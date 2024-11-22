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Дорога была в ужасном состоянии: Колапинто

Для команды Williams первый день уик-энда в Вегасе оказался неудачным. Из-за проблем с топливной системой пилот Алекс Элбон досрочно завершил вторую тренировку.Франко Колапинто финишировал на 18-й позиции.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.11.2024, 11:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Для команды Williams первый день уик-энда в Вегасе оказался неудачным. Из-за проблем с топливной системой пилот Алекс Элбон досрочно завершил вторую тренировку.

Франко Колапинто финишировал на 18-й позиции. В своем комментарии он поделился впечатлениями: «Это интересный опыт – впервые проехать по трассе в огнях Лас-Вегаса. В первой тренировке всё складывалось неплохо, хотя трасса была очень грязной. Сцепление здесь низкое, при прохладной погоде сложно прогреть шины и удержать из в рабочем диапазоне. Мы всё проанализируем и поймём, в каком направлении двигаться завтра, чтобы добиться большего».

Алекс Элбон занял 20-ю строчку. В своем комментарии он отметил: «В первый день уик-энда я проехал недостаточную дистанцию, хотя на этой трассе важен каждый километр – вы должны быть уверены в машине. Проблему с топливной системой мы решим, а вот завтра нужно максимально использовать третью тренировку, чтобы компенсировать потерянное время. Нужно понять, как добиться большего, но для этого важно заставить шины работать, а мы ещё этим не занимались».

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Williams (150)Александер Элбон (79)Франко Колапинто (24)

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