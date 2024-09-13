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Колапинто: Улучшение сиденья сделало стул намного удобнее

Пилот Франко Колапинто поделился важной информацией о проблеме, с которой ему пришлось столкнуться во время гонок. По словам гонщика, в Williams были устранены проблемы с его сиденьем, вызвавшие серьезное дискомфорт во время Гран При Италии в Монце.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.09.2024, 15:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот Франко Колапинто поделился важной информацией о проблеме, с которой ему пришлось столкнуться во время гонок. По словам гонщика, в Williams были устранены проблемы с его сиденьем, вызвавшие серьезное дискомфорт во время Гран При Италии в Монце.

«Я никогда ранее не имел опыта езды на карбоновом сиденье. Это сиденье настолько жесткое, что кажется, будто сидишь на бетонном блоке. Несмотря на индивидуальную подгонку сиденья под мою спину, в некоторых местах я чувствовал себя очень неудобно», - рассказал Франко Колапинто.

Гонщик также отметил, что совместно с командой они серьезно поработали над этой проблемой, и в итоге её удалось устранить. «Машина все ещё немного подпрыгивает на прямых участках трассы, и это чувствуется во всем теле. Но благодаря новому сиденью ситуация значительно улучшилась на свободных заездах».

Источник

Williams (104)Франко Колапинто (3)

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