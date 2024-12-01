Оценка ущерба в Колапинто: Важно правильно оценить полученный урон

Пилот команды Williams, Алекс Элбон, финишировал на последнем месте в Гран При Катара и заработал два штрафных балла за столкновение с гонщиком Кевином Магнуссеном. Его напарнику по команде, Франко Колапинто, не повезло еще больше - он выбыл из-за столкновения с Эстебаном Оконом уже в первом повороте после старта.

«Сложный день, - поделился Алекс Элбон, занявший 15-е место. - Большую часть времени я провел в одиночестве в хвосте гонки из-за отсутствия необходимого темпа. Выход Safety Car сделал гонку более увлекательной, и мы воспользовались этим, чтобы перейти на супермягкие шины. Это был рискованный шаг, но он оказался удачным, учитывая нашу ситуацию».

«Мы знали, что обогнать смогу только после рестарта, и мне удалось набрать несколько позиций, даже подняться в десятку на некоторое время. Однако мы рассчитывали на еще одно появление машины безопасности, которого так и не случилось, и шины стали быстро деградировать. Несмотря на хороший темп в течение десяти кругов, нам не хватило скорости в финале, - добавил пилот Williams.

Франко Колапинто (сход с гонки): «Меня разочаровывает тот факт, что меня выбило в первом повороте, хотя я оставил много места внутри трассы. Я просто оказался не в том месте в неподходящее время, и ничего не смог сделать, чтобы избежать столкновения».

«Это достаточно обидно, учитывая, что у нас были шансы на борьбу в этой гонке. Неудачи - тоже часть спорта. Теперь нам предстоит оценить ущерб и двигаться дальше, - подытожил гонщик.

Большую важность имеет безупречное выступление на предстоящем этапе в Абу-Даби и попытка завершить сезон на высокой ноте».