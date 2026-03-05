Колапинто: Когда понимаешь, чего ждать, вопросов становится меньше

Аргентинский гонщик Alpine Франко Колапинто, завершивший прошлый сезон лишь на 20-й позиции, выразил уверенность в своих силах перед стартом Гран При Австралии 2026 года. По словам пилота, накануне нового сезона он ощущает себя значительно комфортнее, чем в предыдущие годы.

Колапинто отметил, что обретённый опыт и глубокое понимание работы машины позволяют ему избавиться от множества прежних сомнений. «Если честно, сейчас мне более комфортно, чем в предыдущие годы. Когда знаешь, чего ожидать, когда многое перепробовал и знаешь, как работает машина, можно сказать, что это снимает многие сомнения и вопросы», — подчеркнул Франко.

Он также добавил, что команда сделала ощутимый шаг вперёд в межсезонье, что должно сказаться на результатах. Несмотря на то, что трасса в Австралии станет для Колапинто новым испытанием, гонщик не скрывает своего воодушевления: «Я никогда не выступал в Австралии, но перед началом уик-энда испытываю настоящее воодушевление, ведь эта трасса мне всегда очень нравилась».

Подготовка к сезону, по словам Франко, прошла на высоком уровне — команда долго и тщательно работала над машиной и изучала особенности силовой установки Mercedes. «Команда до последнего продолжала заниматься доводкой машины, мы неплохо изучили особенности силой установки Mercedes, и пока всё складывается вполне гладко», — отметил пилот.

Тем не менее, Колапинто призывает не делать преждевременных выводов и дождаться субботней квалификации, чтобы оценить расстановку сил. Он уверен, что команда готова к любым неожиданностям: «Хотя перед первой гонкой сезона сложно давать какие-то прогнозы, ведь пока неясно, на каком уровне находятся остальные команды, но мы сделали всё от нас зависящее, чтобы подготовиться к любой возможной ситуации».

Пилот с нетерпением ожидает старта сезона и возвращения в гоночный паддок, подчеркивая, что команда проделала огромную работу в межсезонье. «Я очень рад вернуться в паддок, рад, что всё начинается снова, ведь мне кажется, что мы очень долго занимались только тестами и подготовкой к первой гонке. Но здорово, что наконец-то мы здесь, в Австралии, нам предстоит соперничать со всеми командами, и мне уже хочется поскорее выйти на старт. Команда приложила все возможные усилия, чтобы как можно лучше подготовиться к этому уик-энду», — резюмировал Франко Колапинто.