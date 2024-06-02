Проект «Москвича» показал, что китайские автомобили совсем не готовы к российским условиям.

Глава «КамАЗа» Сергей Когогин принял участие в парламентских слушаниях в Тольятти в качестве спикера. Руководитель высказал свою точку зрения на актуальную проблему адаптации китайских автомобилей под российские условия эксплуатации.

Согласно мнению Когогина, работа в этом направлении требует дальнейших улучшений. Он отметил, что текущий уровень адаптации оставляет желать лучшего. В подтверждение своих слов топ-менеджер привел пример с «Москвичами», использующими детали от моделей JAC, которые, по мнению главы «КамАЗа», совсем не подходят для эксплуатации на территории России.

По мнению эксперта, западные производители автомобилей подходят к вопросу адаптации более основательно и точно. Они проводят тщательное тестирование автомобилей, настраивают их, добавляют новые функции перед тем, как предложить их на российском рынке. В отличие от них, китайские компании следуют совсем другому методу, особенно новые марки, появившиеся на рынке за последние два года.

Сергей Когогин поделился, что каждый раз при взаимодействии с новыми китайскими партнерами он сталкивается с одним и тем же любопытным диалогом. Сотрудники этих компаний признают, что "Мерседес" является компанией с передовыми технологиями, но почему-то не желают идти по уже проверенному пути немецкой компании.

В заключение беседы, Когогин заявил: «Из вас никто не обратился ни к КамАЗу, ни к АвтоВАЗу с предложениями провести цикл испытаний».

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что компания «КамАЗ» анонсировала выпуск новой модели грузовика семейства К5, который отличается более доступной ценой и улучшенными характеристиками.