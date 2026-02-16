Главная Новости Toyota Когда заработают петербургский завод Toyota и нижегородская площадка Volkswagen: «Есть ответ»
Когда заработают петербургский завод Toyota и нижегородская площадка Volkswagen: «Есть ответ»

Производство автомобилей на бывших заводах Toyota и Volkswagen в России планируют возобновить в 2026 году, сообщили в Минпромторге РФ.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.02.2026, 10:33·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Производство автомобилей на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области планируется начать уже в 2026 году. Об этом стало известно в среду во время выступления главы Минпромторга РФ Антона Алиханова в Государственной Думе.

Министр не уточнил, какие именно марки автомобилей будут выпускаться на этих предприятиях, однако отметил, что ведомство рассматривает возможность внедрения дополнительных механизмов защиты инвестиций российских компаний. Такие меры необходимы для минимизации рисков, связанных с возможным уходом иностранных автопроизводителей с российского рынка.

Антон Алиханов также обратил внимание на то, что практически все заводы, которые ранее принадлежали иностранным компаниям, удалось вернуть к работе. По итогам прошлого года суммарный выпуск автомобилей на этих предприятиях достиг 368 тысяч единиц. Кроме того, доля машин российского производства на внутреннем рынке увеличилась с 45% до 56%.

В то же время дилеры сообщают, что к 2026 году с российского рынка могут уйти некоторые автомобильные бренды. В первую очередь речь идет о тех марках, у которых недостаточно развита сеть дистрибуции и отсутствует необходимый уровень локализации производства.

Автор: Алина Олешко

Источник

