Когда следует менять масло в коробке передач автомобиля: рекомендации профессионала.

Важность своевременной замены трансмиссионного масла подчеркнута экспертами. Агрессивные условия работы, постоянные нагрузки, перепады температур и внешние загрязнения — все это оказывает влияние на качество масла в коробке передач.

Специалист компании "Автокод" Игорь Шагапов дал рекомендации о том, как правильно определить момент замены масла.

Сначала необходимо обратиться к регламенту замены, рекомендованному производителем автомобиля, и изучить все рекомендации. Важно также учитывать тип коробки передач.

Например, промывка трансмиссии как и у автоматов, так и у механических коробок, обычно выполняется в интервале в 100 тысяч километров эксплуатации. В то время как для вариаторов это требуется делать каждые 30 тысяч километров.

Когда дело касается классических гидравлических "автоматов", производители обычно рекомендуют менять масло каждые 60 тысяч километров, но, например, в BMW утверждают, что замена не требуется вообще, поскольку масло рассчитано на всю жизнь автомобиля.

Однако, согласно регламенту производителя коробок BMW — ZF, масло рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров, аналогично для других автоматических коробок передач.

Еще одним фактором, влияющим на частоту замены масла, являются особенности эксплуатации автомобиля. В России рекомендуемые интервалы лучше сократить наполовину из-за сложных условий — поэтому замена масла может потребоваться уже через 30-40 тысяч километров.

Игорь Шагапов отмечает, что замена масла — не самая дешевая процедура, но обязательная. В случае просрочки, коробка передач может выйти из строя, что потребует серьезных вложений на установку новой.

Также важно учитывать условия использования автомобиля после его приобретения. Сразу после покупки необходимо заменить все технические жидкости, включая трансмиссионное масло. Это позволит избежать поломок и начать отсчет до следующей замены масла.

Ранее эксперт Роман Сокуев рассказал, какая система в автомобиле может привести к быстрой поломке двигателя.

Источник: Иван Бахарев