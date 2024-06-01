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Когда Exeed хочется, но бюджет не позволяет. Крутой кроссовер Kaiyi калининградской сборки

Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun для России собирают на заводе «Автотор». Автомобиль с ярким дизайном прошел испытания в различных климатических условиях.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.06.2024, 17:52·3 мин
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Фото: Carsweek.ru

Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun для России собирают на заводе «Автотор». Автомобиль с ярким дизайном прошел испытания в различных климатических условиях. Кроме того, он прошел специальную адаптацию под российский рынок: была изменена настройка подвески, установлены дефлекторы для задних пассажиров, а также добавлены опции для зимнего периода - подогрев руля и всех сидений.

Проводится сертификация полноприводной версии по запросу российских партнеров. В Китае полноприводных модификаций X7 Kunlun нет. Сборку полноприводных автомобилей начнут на предприятии «Автотор» благодаря инициативе российского дистрибьютора компании Kaiyi - «Каи Рус».

Для успешных продаж в России Kunlun нуждается в версии с полным приводом. Особенно учитывая, что у конкурента Chery Tiggo 8 Pro уже есть полный привод. Хотя габариты кроссоверов похожи, их нельзя назвать аналогами.

Фото: Carsweek.ru

Автомобили российской сборки комплектуются одним из двух турбированных бензиновых двигателей, предоставленных Chery. Это 1,6-литровый мотор мощностью 186 лошадиных сил или 2-литровый двигатель, выдающий 238 л.с. Считается, что 1.6Т экономичнее в городе, а 2.0Т расходует меньше топлива на трассе. Трансмиссия - 7-ступенчатый «робот», привод - передний.

Kaiyi X7 Kunlun доступен в двух комплектациях - Comfort и Luxury. Первая включает 1.6-литровый двигатель, вторая - 2-литровый. Модели с «младшим» двигателем стоят около 3 миллионов рублей. За более мощную версию придется заплатить примерно 3,4-3,5 миллиона рублей. В топовой комплектации добавляются дополнительные опции.

Кроссовер обладает дорожным просветом в 21 см, что указывает на неплохие возможности для внедорожной езды. Однако без полного привода на сложных маршрутах делать нечего. Объем багажника составляет 546 литров. Производитель заявляет, что расход топлива в городе - 11,8 литра, на трассе - 6,6 литра, в смешанном режиме - 8,5 литра.

После запуска российской сборки кроссовер активно принимает участие в тест-драйвах для журналистов. Позже владельцы начали оставлять свои отзывы в Сети.

Какие особенности Kaiyi X7 Kunlun привлекли внимание в России

Дверные ручки

Дверные ручки утоплены в кузовные панели и появляются только при разблокировке центрального замка. Их приходится выдвигать самостоятельно, что, хоть и стильно, но не всегда удобно, особенно зимой.

Фото: Carsweek.ru

Кнопка запуска двигателя

Кнопка запуска двигателя расположена на руле, что необычно для автомобилей. Однако некоторые водители могут перепутать ее с клавишей выбора режимов движения.

Фото: Carsweek.ru

Глянцевая панель

Панель управления климатом выполнена сенсорными кнопками и имеет серебристый цвет. Она выглядит дорого, но может бликовать на солнце, что затрудняет чтение пиктограмм.

Фото: Carsweek.ru

Мультимедиа

Система мультимедиа оснащена большим экраном на 14,6 дюйма. Меню логичное и русифицировано. Однако синхронизация с смартфонами происходит через приложение CarbitLink, в то время как в России привыкли к Android Auto и Apple CarPlay.

Фото: Carsweek.ru

Известно, что «Автотор» из Калининграда добился значительных успехов в продажах седанов Kaiyi E5 в России.

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