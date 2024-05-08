Разбираем популярные мифы о замене масла в трансмиссии, когда антикор не помогает.

Первый популярный миф - антикоррозийное покрытие помогает защитить кузов автомобиля от появления ржавчины. Эксперт по автотематике Егор Васильев отмечает, что здесь есть важное замечание.

Антикоррозийное покрытие на новом автомобиле повышает устойчивость металла к коррозии. Однако этот дополнительный защитный слой легко повреждается, например, при наезде на сугроб, что способствует появлению ржавчины. На старых машинах антикоррозийное покрытие лишь скрывает проблему, сообщает специалист.

Второй миф - масло в коробке передач не требует замены. Васильев напоминает, что без своевременного обслуживания данный дорогостоящий автомобильный агрегат может серьезно выйти из строя. Эксперт рекомендует менять масло в коробке передач каждые 40-50 тысяч километров.

Третий миф - полноприводный автомобиль легко управлять на скользких дорогах. Это утверждение также является ошибочным. Автомобиль с полным приводом разгоняется быстрее по сравнению с заднеприводным. Из-за этого перед поворотом полноприводный автомобиль имеет более высокую скорость, что увеличивает риск при маневрировании.

Запрет на резкий поворот руля также не лишен противоречий. Васильев разрешает выполнение таких маневров только в случае крайней необходимости (например, для обхода внезапного препятствия). Однако даже в таких ситуациях не рекомендуется удерживать руль в крайнем положении.

Миф о том, что лучшие водители - это исключительно мужчины, также не выдерживает критики. При этом эксперт соглашается, что мужчины в нештатных ситуациях на дороге могут действовать более эффективно.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в апреле почти половина россиян приобретала подержанные автомобили стоимостью до 1 миллиона рублей.