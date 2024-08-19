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Рекорд Коэнигсегг Джеско на Лагуна Сека неуклонно продолжает расти

Автомобиль Koenigsegg Jesko Absolut все еще планирует попытку установить рекорд скорости с помощью Jesko Absolut, но в то же время устанавливает и другие рекорды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.08.2024, 10:21·3 мин
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Фото: Motor1.com

Автомобиль Koenigsegg Jesko Absolut все еще планирует попытку установить рекорд скорости с помощью Jesko Absolut, но в то же время устанавливает и другие рекорды. Ориентированный на трек Jesko Attack был признан самым быстрым серийным автомобилем на знаменитой трассе Лагуна Сека. 18 августа он прошел сложный 2,2-мильный курс за 1 минуту и 24,86 секунды.

Это было не только первое появление этого гиперкара на Лагуна Сека, но и для его водителя. Разработчик и испытатель Koenigsegg Маркус Лунд еще не бывал на 66-летней калифорнийской трассе. Несмотря на неизведанные территории для человека и машины, Jesko Attack обошел Czinger 21C всего на 0,58 секунды. Кстати, последний только что установил рекорд круга среди серийных автомобилей на трассе Circuit of the Americas в Остине, Техас, обогнав Hennessey Venom F5 на 0,2 секунды.

Интенсивный видеоролик показывает, как Маркус Лунд справляется с трудной гоночной трассой Лагуна Сека и ее знаменитым Corkscrew. Звук, который вы слышите, исходит от битурбированного 5,0-литрового V-8, выдающего 1 280 лошадиных сил. Когда двигатель работает на топливе E85, мощность повышается до внушительных 1 600 л.с. Koenigsegg заявляет о крутящем моменте, равном 1 106 фунт-футов.

Это не первый установленный рекорд Jesko Attack. В конце 2023 года заводской испытатель Никлас Лилья проехал круг по трассе Gotland Ring в Швеции за 2 минуты и 56,97 секунды. Это позволило сократить почти на восемь секунд предыдущий рекорд, установленный на Porsche 911 GT3 RS MR.

Легко узнать версию Attack по огромному заднему антикрылу, в то время как у Absolut он имеет пару плавников. Высокоскоростной вариант недавно также установил рекорд, разгоняясь с 0 до 249 миль в час (400 км/ч) и затем снова до 0 за 27,83 секунды, улучшив производительность Rimac Nevera на 1,33 секунды. Однако скоро может появиться новый жесткий Nevera R с большей мощностью и меньшим весом, который, возможно, тоже отправится на поиски рекордов.

Конечно, самым захватывающим рекордом из всех является рекорд скорости. Компания Koenigsegg провела расчеты и оценила, что Jesko Absolut с легкостью преодолеет барьер в 300 миль в час. Недавний тест шасси на динамометре показал теоретические 311 миль в час до ограничителя оборотов в девятой передаче, что указывает на наличие потенциала для большего.

Разогнанный Bugatti Chiron Super Sport достиг 304,77 миль в час, но только в одном направлении, поэтому это не был рекорд Гиннесса. Тем не менее, мы уверены, что Koenigsegg, Hennessey и SSC хотят его побить. Bugatti больше не гонится за скоростными рекордами, но шестнадцатицилиндровый Tourbillon не так уж медленен, учитывая, что он достигает 276 миль в час.

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