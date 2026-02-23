Главная Новости Клэр Уильямс Клэр Уильямс: «У Формулы 1 достаточно средств, чтобы содержать 15 команд»
Клэр Уильямс: «У Формулы 1 достаточно средств, чтобы содержать 15 команд»

Формула 1 укрепила финансовое положение команд: спонсорские контракты выросли до 80–90 миллионов, а призовой фонд позволяет стабильно развиваться.
Демид ПоршневД
23.02.2026, 16:11·2 мин
Фото: F1news.ru

Клэр Уильямс поделилась мнением о текущей финансовой ситуации в Формуле 1, отметив значительные перемены по сравнению с периодом своего руководства командой.

По словам Клэр Уильямс, в прошлом финансовые вопросы были предметом постоянных обсуждений на заседаниях стратегической рабочей группы. Она вспоминает, что в те годы появление новой команды вызывало опасения у участников чемпионата. «Когда другая команда захотела присоединиться, мы подумали, что призовой фонд и так невелик. Цифры я уже не помню, но с их приходом каждая команда могла потерять по 10–15 миллионов и мы решили, что это несправедливо», — отметила она.

Сегодня, по её мнению, ситуация изменилась. Теперь у коллективов есть финансовый резерв в размере 10–15 миллионов, который позволяет не беспокоиться о будущем. Клэр Уильямс отмечает, что в призовом фонде Формулы 1 хватает средств даже для пятнадцати команд. Однако, по её словам, руководители не заинтересованы в расширении состава участников, поскольку не хотят делиться доходами. Она считает это справедливым, поскольку нынешние команды вложили значительные средства в развитие. В случае появления новой команды, по мнению Уильямс, она не должна сразу получать такую же долю призовых, как и остальные, а должна проходить через систему постепенного увеличения своей доли.

Клэр Уильямс также подчеркнула, что даже появление одиннадцатой команды стало возможным только после длительных переговоров. Значительное изменение произошло и в сфере спонсорских контрактов. Она рассказала, что во времена её руководства команды титульный спонсор приносил доход в 8–9 миллионов, а затем и эти средства стали недоступны. Сейчас, как отмечает Уильямс, аналогичный контракт может приносить уже 80–90 миллионов. По её словам, теперь крупнейшие бренды стремятся к сотрудничеству с командами Формулы 1, и именно команды диктуют условия, в отличие от прошлых лет, когда спонсоры имели решающее слово.

