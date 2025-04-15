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Новая версия китайского седана GAC Empow 2025 доступна за 930 тысяч рублей.

GAC Empow - самый доступный седан в Китае. R-Style Jinxiang с обвесом, карбоном и Yamaha акустикой. Турбомотор на два литра и просторный задний ряд.
А
Антон Звонкий
15.04.2025, 11:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Китае начались продажи нового седана GAC Empow в версии R-Style Jinxiang. После учета государственных субсидий цена автомобиля составит минимум 83 000 юаней, что эквивалентно примерно 931 000 рублям. Эта цена делает модель самой доступной в категории седанов. Кроме того, GAC Empow доступен в стандартных вариантах исполнения - R-Style, R Pro и R Max.

Вариант R-Style выделяется фирменным спортивным обвесом, а также черными колесными дисками диаметром 19 дюймов и спойлером. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,26, благодаря продуманному силуэту машины с закругленной крышей.

Базовая комплектация оснащена LED-оптикой, а за отдельную плату автомобиль можно украсить карбоновыми вставками и другими элементами в «спортивном» стиле. В салоне предусмотрены подогреваемые и электрорегулируемые кресла, акустика Yamaha с восемью динамиками, атмосферная подсветка с палитрой из 32 оттенков. Объем багажника составляет 543 литра, что может показаться не самым большим в классе, но вполне достаточным для повседневных поездок. При этом задний ряд салона получился очень просторным.

Спортивный седан оснащен 265-сильным 2-литровым турбомотором, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от Aisin.

Фото: Carsweek.ru

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