Эксперты китайского офиса J.D. Power определили лучшие и худшие марки автомобилей из Китая по уровню надежности.

В Китае проведено исследование, посвященное оценке надежности автомобилей, доступных на местном рынке. Согласно данным, опубликованным Южным автомобилем, некоторые китайские марки, которые также продаются за рубежом, не отличаются высоким качеством. Специалисты анализировали количество поломок на 100 автомобилей.

По результатам исследования абсолютным лидером в надежности стал производитель Porsche. На каждые 100 машин приходится 192 поломки. В то же время китайские автопроизводители не вошли в топ-лист.

В китайском автомобильном сегменте наивысшие оценки по качеству получила компания Chery, у которой на каждые 100 автомобилей приходится 203 поломки. За ней следуют Geely с 204 поломками и GAC Trumpchi с 206 поломками на 100 машин. Также в пятерку лидеров вошли Changan и Jetour с 207 и 208 поломками соответственно на 100 машин.

Самым ненадежным китайским автопроизводителем признан бренд Venucia. Несмотря на то, что их автомобили продаются в разных странах, в том числе и в России, интерес покупателей к ним невысок. На каждые 100 проданных автомобилей Venucia приходится 254 поломки. В антирейтинге также значится Haval с 245 поломками на сотню и FAW Besturn с 238 поломками.

Эксперты включили в модельный рейтинг наиболее надежных автомобилей такие модели, как MG5, Jetta VA3, Changan Yida, Geely Binyue, GAC Trumpchi GS3 Yingsu, Changan CS55 Plus, Changan Uni-T, Geely BoyueX/Boyue Cool и Exeed Yaoguang.

Фото: Carsweek.ru

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