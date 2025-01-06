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Компания собирается выпустить новый мощный мотоцикл.

Новый китайский байк Souo с мощным двигателем готов поразить мир. Прототипы протестированы на дорогах Германии, байк уже обошел классические модели по мощности. Россия ждет новинку KTM 1390 Super Duke GT весной 2025 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.01.2025, 18:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Souo представила новый мотоцикл. Его прототипы были замечены на дорогах Германии в декабре прошлого года.

Внешне китайский байк схож с круизером Honda Valkyrie Rune, выпускавшимся в 2004-2005 годах, а также с более современной моделью Honda Valkyrie.

Новый мотоцикл от Souo обещает превзойти классические модели по мощности. Если Valkyrie Rune оснащался 1,8-литровым 6-цилиндровым двигателем мощностью 118 л.с., то байк от Souo получит 2-литровый двигатель мощностью 152 л.с.

Этот двигатель также будет установлен на люксовой модели Souo S2000, но отдача будет немного выше - 154 л.с., сообщает журнал "Автопоток".

Также стало известно, что весной 2025 года на российском рынке появится новый мотоцикл KTM 1390 Super Duke GT.

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