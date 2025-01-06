Компания собирается выпустить новый мощный мотоцикл.

Компания Souo представила новый мотоцикл. Его прототипы были замечены на дорогах Германии в декабре прошлого года.

Внешне китайский байк схож с круизером Honda Valkyrie Rune, выпускавшимся в 2004-2005 годах, а также с более современной моделью Honda Valkyrie.

Новый мотоцикл от Souo обещает превзойти классические модели по мощности. Если Valkyrie Rune оснащался 1,8-литровым 6-цилиндровым двигателем мощностью 118 л.с., то байк от Souo получит 2-литровый двигатель мощностью 152 л.с.

Этот двигатель также будет установлен на люксовой модели Souo S2000, но отдача будет немного выше - 154 л.с., сообщает журнал "Автопоток".

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