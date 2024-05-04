Каков подвох с китайским лифтбеком Zeekr 001, который стал бестселлером в России?

По данным экспертов, электромобиль Zeekr ежемесячно продается тысячами единиц. На отечественном рынке Zeekr 001 предлагается за более чем 7 миллионов рублей.

Журналисты издания "Авторевю" провели анализ технических характеристик этих инновационных китайских электрокаров. По мнению специалистов, ни у одного автосервиса в России на данный момент нет полной технической документации на Zeekr. Однако автомобили относительно легко поддаются диагностике с помощью существующих сканеров, предназначенных для гибридов Lynk & Co. Пока что среди привезенных в Россию Zeekr 001 не было зафиксировано серьезных проблем.

Опытные мастера, специализирующиеся на обслуживании китайских электромобилей, рекомендуют проводить замену масла в редукторах электромоторов каждые 2-3 технических обслуживания.

Регулярный визит на автосервис рекомендуется каждые 10 тысяч километров - в этот период требуется провести диагностику электромобиля, а также рекомендуется замена салонного фильтра.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что китайский бренд Zeekr представил электромобиль 001 WE с запасом хода более тысячи километров.