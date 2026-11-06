Китайский аналог Skoda Octavia отправят на сервис: зачем владельцев Changan Uni-V пригласят к дилерам

Российское представительство китайской компании Changan — ООО «Чанъань Моторс Рус» — организует отзыв почти 2 тыс. лифтбеков UNI-V. На автомобилях обновят программное обеспечение, чтобы русифицировать интерфейс, сообщает Росстандарт.

В рамках кампании проверят 1905 автомобилей Changan UNI-V, проданных в России с 1 сентября 2023 года по 22 апреля 2026 года. Перечень VIN-кодов опубликован на сайте Росстандарта в специальном файле.

Причиной проведения сервисной акции стало возможное функционирование интерфейса автомобилей не на русском языке. Речь идет о совокупности элементов, с помощью которых пользователь взаимодействует с электронными системами, получает зрительную и голосовую информацию, а также вводит команды управления.

Фото: Автоновости Дня

Для русификации интерфейса дилеры бесплатно установят обновленное программное обеспечение. Владельцев автомобилей, попавших под отзыв, уведомят письмами и/или по телефону.

«Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке «документы»), либо воспользоваться интерактивным поиском», — отметили в Росстандарте.

Проверить, включен ли автомобиль в отзывную программу, также можно через специальный сервис на сайте «Авто.ру». Информация для него поступает от Росстандарта в рамках соответствующего соглашения.

Если машина подпадает под кампанию, Росстандарт рекомендует владельцу обратиться в ближайший дилерский центр Changan и заранее согласовать время визита.

Напомним, с ноября 2026 года Changan прекратила предоставлять прямую скидку на лифтбеки UNI-V 2024 года выпуска в России. Решение касается всех комплектаций модели.

Ранее в Белоруссии стартовали продажи новых лифтбеков Changan UNI-V калининградской сборки. Автомобили производят на заводе «Автотор» и оснащают турбомотором в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автор: Иван Бахарев