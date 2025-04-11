Снижение цен у китайских брендов станет необходимостью в случае возвращения зарубежных марок

В беседе с АиФ автоэксперт Максим Черкашин поделился своими прогнозами относительно возможного сценария развития событий, если европейские автопроизводители начнут активнее конкурировать с китайскими брендами на российском рынке. По мнению специалиста, китайским автобрендам придется снизить цены на свои автомобили как минимум на 25 процентов.

На складах в настоящее время скопилось более 500 тысяч китайских автомобилей прошлых лет, которые остаются нереализованными. Дилеры вынуждены предлагать скидки, чтобы привлечь покупателей. Однако в случае усиления конкуренции со стороны вернувшихся на российский рынок зарубежных производителей автомобилей, им потребуется пересмотреть стратегию ценообразования.

Согласно мнению эксперта, дилеры будут более заинтересованы в продаже иностранных автомобилей под марками Kia или Hyundai, так как у российских покупателей больше доверия к южнокорейским машинам. Кроме того, поиск запчастей для таких автомобилей проще, чем для китайских моделей.

В свою очередь эксперт Игорь Моржаретто отметил, что для нормального функционирования автомобильного рынка необходимо ежемесячно продавать от 120 до 150 тысяч машин. Однако на данный момент объем продаж составляет всего 80 тысяч единиц.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что в России наблюдается массовое закрытие автосалонов, специализирующихся на продаже китайских автомобилей.