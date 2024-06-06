Китайские власти выбрали 9 брендов для тестирования автопилота 3 уровня

Министерство промышленности и информационных технологий Китая объявило о выдаче разрешения, направленного на развитие автономных транспортных средств в стране. По данным ведомства, прошло около восьми месяцев с момента публикации руководящих принципов общенациональной схемы тестирования и начала приема заявок от заинтересованных брендов.

Среди компаний, которым предоставлено данное разрешение, значатся такие известные бренды, как Nio, BYD, Changan Auto, GAC, SAIC, BAIC BluePark, China FAW Group, SAIC Hongyan и Yutong Bus. Для указанных автопроизводителей открылась возможность проведения тестирований автономных систем уровня 3 на дорогах с ограниченным доступом, что позволит водителям отпустить руки от руля во время испытаний. Эксперты считают это важным шагом к внедрению автономных автомобилей третьего уровня в массовое производство.

Важным событием послужило заявление известного бизнесмена Илона Маска о возможном тестировании автономных систем полного вождения Tesla в Китае. Местные власти выразили готовность к сотрудничеству с американским производителем, однако для начала компании необходимо получить разрешение на сбор и передачу данных, необходимых для автономной работы.

На сегодняшний день в Китае нет полностью автономных автомобилей третьего уровня, однако проводимые испытания предвещают возможное появление таких машин в будущем. Более десяти брендов, включая Huawei и Xpeng, уже предлагают на рынке автомобили с автономными системами второго уровня. Контроль за программой испытаний будет осуществляться коалицией государственных органов.

Фото: Carsweek.ru

В числе других новостей стало известно, что автомобили Tesla Model 3 и Model Y получили разрешение на доступ в ранее закрытые районы Китая. Решение было оформлено после подтверждения соответствия указанных моделей автомобилей стандартам безопасности данных в стране.

Это разрешение открывает для Tesla широкие возможности для расширения присутствия своих электромобилей на территории Китая и поможет преодолеть прежние барьеры в области безопасности данных.

Также стало известно, что на ПМЭФ-2024 был представлен новый бронированный автомобиль от компании Hongqi.