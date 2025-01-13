Китайские автомобили на вторичном рынке России становятся более доступными

Подержанные китайские автомобили становятся все более привлекательными в плане цены. Это явление привлекло внимание портала «АвтоВзгляд». Машины с небольшим пробегом, находящиеся в хорошем состоянии, доступны по довольно привлекательным ценам. Почему так происходит?

В 2024 году количество приобретенных россиянами новых легковых автомобилей превысило 1,5 миллиона, и 60 процентов из них приходится на модели китайских производителей. Однако стоит помнить, что спустя год после покупки китайские автомобили теряют до половины своей первоначальной стоимости. В то время как японские автомобили теряют 15-30 процентов стоимости, а немецкие – 18-34 процента. Например, годовалый кроссовер Tiggo 7 Pro Max на рынке подержанных автомобилей можно приобрести за 1,3 миллиона рублей, в то время как новый автомобиль оценивается в 2,8 миллиона.

Таким образом, покупать бывшие в употреблении китайские автомобили никто не торопится. Здесь действует жесткая конкуренция, а невысокая востребованность оказывает свое влияние. Согласно словам дилеров, продать автомобиль китайского производителя со счетом более двух миллионов будет довольно сложно.

Сегодня автокредиты являются дорогими, а оплата наличными – редкостным явлением. Если у покупателя имеется достаточная сумма, скорее всего, он предпочтет автомобиль другого зарубежного производителя. Именно по этой причине продавцы вынуждены привлекать внимание потенциальных клиентов к китайским автомобилям с помощью скидок.