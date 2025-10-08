Лидирующий сегмент среди китайских автомобилей в России

На российском рынке автомобилей наблюдается явное доминирование SUV среди машин китайских брендов. Согласно свежим данным агентства «Автостат», кроссоверы и внедорожники различных классов составляют 80 процентов всего парка легковых автомобилей из Китая, находящихся в России.

Для сравнения, в целом по рынку РФ доля сегмента SUV немного превышает 31 процент, что заметно ниже, чем у машин китайских марок.

Самым востребованным среди них оказался сегмент SUV C, на который приходится 35,3 процента всех китайских кроссоверов и внедорожников. В эту категорию входят такие популярные у российских автовладельцев модели, как Haval F7, Chery Tiggo 7 и Geely Atlas.

Среднеразмерные автомобили сегмента SUV D заняли 26 процентов, а на долю субкомпактных SUV B пришлось 12,2 процента. Другие сегменты представлены на рынке гораздо скромнее.

Например, седаны класса В занимают лишь 5,4 процента от китайского автопарка в России, в то время как по всей стране их доля достигает примерно 37 процентов.

По состоянию на 1 июля текущего года, в России официально зарегистрировано 2,65 миллиона легковых автомобилей китайского производства.

Ранее сообщалось, насколько выгодно приобретать подержанные автомобили из Китая для ввоза на российский рынок.

Фото: Drom