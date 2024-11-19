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"Китайские автомобили сделали большой прорыв на российском рынке"

Эксперты аналитического агентства "Автостат" сообщили о рекордных продажах новых китайских автомобилей в России. В октябре было продано 98 156 машин, что стало абсолютным рекордом для китайских производителей в стране.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.11.2024, 13:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Эксперты аналитического агентства "Автостат" сообщили о рекордных продажах новых китайских автомобилей в России. В октябре было продано 98 156 машин, что стало абсолютным рекордом для китайских производителей в стране.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре, когда было продано почти на 5 тыс. автомобилей меньше. Наибольшей популярностью у российских покупателей пользовался бренд Haval, продав 23 801 автомобиль.

Также стоит отметить успешный рост продаж автомобилей компании Jetour, общий объем которых составил 4 020 единиц. Премиальные автомобили Hongqi также нашли своего потребителя – было реализовано 860 машин этого бренда.

Среди конкретных моделей лидером по продажам стал Haval Jolion с результатом в 11 387 авто. Не остался без внимания и Geely Monjaro, который, несмотря на высокую цену, пользуется спросом среди покупателей.

В октябре дилеры успешно реализовали 5 202 автомобиля. Согласно данным агентства "Автостат", ожидается резкое снижение продаж новых машин в России. Падение спроса может начаться уже в ноябре текущего года.

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Фото: Carsweek.ru

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