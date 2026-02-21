Китайцы против коррозии: раскрыты особенности антикоррозийной защиты флагманского внедорожника Haval на российском рынке

Обновленный внедорожник Haval H9 2026 модельного года был представлен на российском рынке всего неделю назад. Модель получила усиленную защиту от коррозии, благодаря полностью оцинкованному кузову. Об этом сообщил менеджер департамента стратегии, планирования и управления продуктом компании «Грейт Волл Мотор Рус» Илья Федотов.

«У нас есть оцинковка, кузов полностью оцинкован, крыша оцинкована. ... Мы проверяли прибором, действительно полностью оцинкованы, пороги в том числе. Мы уверены, что он стойкий и даем 6 лет гарантии от сквозной коррозии. И рама сама тоже загрунтована специальным составом», — отметил представитель компании.

Дополнительно Илья Федотов обратил внимание на специальную мастику, которая наносится на днище автомобиля во время производства. По его словам, этот защитный слой предотвращает не только коррозию, но и повреждения от пескоструя и снижает уровень шума от мелких камней, попадающих под автомобиль на ходу.

«Её действительно много в нижней части автомобиля», — добавил Федотов.

Стоит отметить, что Haval H9 для российского рынка производится в Китае. Как рассказали на презентации в Москве, из-за сниженного спроса на дизельные версии и меньшей их экономической привлекательности, внедорожник 2026 модельного года в России доступен только с бензиновым двигателем. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 218 л. с. и крутящим моментом 380 Нм.

В паре с этим двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, а привод у Haval H9 всегда полный. Флагманская модель получила систему полного привода Torque-on-Demand, раздаточную коробку с многодисковой гидромуфтой и функцию принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала.

Цены на Haval H9 2026 модельного года

Комплектация Цена Elite 2.0T 4 699 000 руб. Premium 2.0T 5 199 000 руб.

Внешне обновленный Haval H9 можно отличить по серой радиаторной решетке, пришедшей на смену серебристой, а также по черным расширителям колесных арок из неокрашенного пластика. В числе новых опций — дополнительный третий ключ для доступа к заднему багажному боксу, интеграция сервисов «Яндекс Авто» в мультимедиа систему, доступ к приложению VK Видео, возможность дистанционного обновления программного обеспечения «по воздуху» и голосовой ассистент для управления функциями автомобиля.

Материал подготовил: Иван Бахарев