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Китайские эксперты представили новый семейный электрический автомобиль

Китайская компания BYD представила электрический минивэн BYD M6 на рынке Индонезии, а теперь новинка доступна и для покупателей в Бангкоке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.09.2024, 13:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Китайская компания BYD представила электрический минивэн BYD M6 на рынке Индонезии, а теперь новинка доступна и для покупателей в Бангкоке.

Автомобиль оснащен 204-сильным электромотором и батареей емкостью 71,8 кВт-ч, что позволяет ему проехать до 530 километров на одном заряде.

В салоне машины могут разместиться шесть человек, при этом длина BYD M6 составляет 4,71 метра, а колесная база равна 2,8 метра. Разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды.

Производитель позиционирует электрокар как удобный и динамичный семейный автомобиль, что должно помочь BYD укрепить свое присутствие на рынке в этом регионе.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что китайский автопроизводитель BYD опередил по продажам новых автомобилей компании Honda и Nissan.

Источник

Новая модель (280)

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