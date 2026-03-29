Кими на подиуме "дали не настоящее шампанское"
Кими Антонелли на Гран При Японии Ф1 получил безалкогольное шампанское из-за возрастных ограничений, Формула 1 учитывает местные законы.
Демид Поршнев
29.03.2026, 18:21·1 мин
Фото: F1news.ru

В Японии действуют строгие законы, регулирующие возраст, с которого разрешено употреблять и приобретать алкогольные напитки. Официально такие действия разрешены только с 20 лет.

Именно по этой причине Кими Антонелли, который на момент своей второй победы в Гран При был в возрасте 19 лет 7 месяцев и 4 дней, на подиуме получил не традиционное спонсорское шампанское от Моёт, как это было у Оскара Пиастри и Шарля Леклера. Вместо напитка известного бренда ему вручили бутылку шипучего напитка с логотипом этапа.

Организаторы Формулы 1 строго соблюдают местные законы и требования стран, в которых проходят гонки чемпионата. Все детали церемонии и процедуры награждения согласовываются заранее, чтобы в ключевые моменты действовать строго по утверждённому сценарию. Именно так прошла церемония на подиуме в Сузуке.

Андреа Кими Антонелли (176)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
