Кими на подиуме "дали не настоящее шампанское"

В Японии действуют строгие законы, регулирующие возраст, с которого разрешено употреблять и приобретать алкогольные напитки. Официально такие действия разрешены только с 20 лет.

Именно по этой причине Кими Антонелли, который на момент своей второй победы в Гран При был в возрасте 19 лет 7 месяцев и 4 дней, на подиуме получил не традиционное спонсорское шампанское от Моёт, как это было у Оскара Пиастри и Шарля Леклера. Вместо напитка известного бренда ему вручили бутылку шипучего напитка с логотипом этапа.

Организаторы Формулы 1 строго соблюдают местные законы и требования стран, в которых проходят гонки чемпионата. Все детали церемонии и процедуры награждения согласовываются заранее, чтобы в ключевые моменты действовать строго по утверждённому сценарию. Именно так прошла церемония на подиуме в Сузуке.